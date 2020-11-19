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19 листопада 2020, 13:34 3

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали місцевих жителів: займались збутом канабісу

19 листопада 2020, 13:34 3
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Кущі із коноплею вирощували у підсобному приміщенні
Кущі із коноплею вирощували у підсобному приміщенні
Фото: Нацполіція
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У Дніпропетровській області поліція затримала трьох місцевих жителів віком від 26 до 29 років - під час обшуку у них вилучили фасовані сліп-пакети з канабісом, рослини коноплі, саморобні пристрої для куріння та блокнот із чорновими записами. 

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

В результаті обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці вилучили наркотичний засіб канабіс та пристрої для куріння наркотичних засобів. У автомобілі, на якому пересувалися зловмисники, співробітники поліції виявили 15 сліп-пакетів із наркотиками та майже десять колб із речовиною зовні схожу на наркотичну. Також у підсобному приміщенні домоволодіння виявили 55 рослин коноплі та марихуану.

Повідомляється, що все вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

Наразі двох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купували військові та колишні копи.

наркотики злочин гроші поліція Дніпропетровська область Нацполіція
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