Правоохоронці Дніпропетровщини затримали місцевих жителів: займались збутом канабісу

Кущі із коноплею вирощували у підсобному приміщенні

Кущі із коноплею вирощували у підсобному приміщенні

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох місцевих жителів віком від 26 до 29 років - під час обшуку у них вилучили фасовані сліп-пакети з канабісом, рослини коноплі, саморобні пристрої для куріння та блокнот із чорновими записами.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

В результаті обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці вилучили наркотичний засіб канабіс та пристрої для куріння наркотичних засобів. У автомобілі, на якому пересувалися зловмисники, співробітники поліції виявили 15 сліп-пакетів із наркотиками та майже десять колб із речовиною зовні схожу на наркотичну. Також у підсобному приміщенні домоволодіння виявили 55 рослин коноплі та марихуану.

Повідомляється, що все вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

Наразі двох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купували військові та колишні копи.