Уряд готовий до компромісу у питанні кешбеку

Президент наголосив, що Кабмін має тісніше комунікувати з бізнесом

Президент наголосив, що Кабмін має тісніше комунікувати з бізнесом

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Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з Денисом Шмигалем можливі поступки для ФОПів. Зеленський порадив уряду «провадити тіснішу комунікацію з бізнесом»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента України.

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу.

Глава держави наголосив, що уряд має провадити тіснішу комунікацію з бізнесом щодо своїх дій, аби підприємці розуміли вектор руху держави.

Вам треба частіше говорити з бізнесом. Я думаю, через те що їм бракує комунікації, вони багато речей не бачать, що ви робите, і не розуміють, куди дивиться держава і куди йде, – зазначив Президент.

Прем'єр повідомив, що Кабмін наразі напрацював низку законодавчих змін щодо полегшення ведення бізнесу. Йдеться, зокрема, про перегляд списку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.

Напруження сьогодні стосується, серед іншого, необґрунтовано високих штрафів – там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати "відбілювання" економіки, малого та середнього бізнесу, – сказав Прем’єр-міністр.

Також, як заявив Денис Шмигаль, уряд працює над розв'язанням проблеми з таким механізмом, як кешбек. Адже він, на думку підприємців, – соціально неприйнятний для нашої держави.

Ми готові говорити про компроміс, про його можливе скасування або відтермінування, – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ФОПи під Радою вимагають відставки Гетманцева.