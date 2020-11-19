Уряд готовий до компромісу у питанні кешбеку
Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з Денисом Шмигалем можливі поступки для ФОПів. Зеленський порадив уряду «провадити тіснішу комунікацію з бізнесом»
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента України.
Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу.
Глава держави наголосив, що уряд має провадити тіснішу комунікацію з бізнесом щодо своїх дій, аби підприємці розуміли вектор руху держави.
Вам треба частіше говорити з бізнесом. Я думаю, через те що їм бракує комунікації, вони багато речей не бачать, що ви робите, і не розуміють, куди дивиться держава і куди йде, – зазначив Президент.
Прем'єр повідомив, що Кабмін наразі напрацював низку законодавчих змін щодо полегшення ведення бізнесу. Йдеться, зокрема, про перегляд списку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.
Напруження сьогодні стосується, серед іншого, необґрунтовано високих штрафів – там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати "відбілювання" економіки, малого та середнього бізнесу, – сказав Прем’єр-міністр.
Також, як заявив Денис Шмигаль, уряд працює над розв'язанням проблеми з таким механізмом, як кешбек. Адже він, на думку підприємців, – соціально неприйнятний для нашої держави.
Ми готові говорити про компроміс, про його можливе скасування або відтермінування, – наголосив очільник уряду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ФОПи під Радою вимагають відставки Гетманцева.