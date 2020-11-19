Більшість українців не довіряють політикам: дані опитування
Про деяких посадовців громадяни навіть не чули
Про деяких посадовців громадяни навіть не чули
У середині листопада 2020 року більшість українців висловлюють недовіру до всіх політиків.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.
Найчастіше довіра виражається президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 46%, однак не довіряють - 51%).
- Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 32% і 36% - не довіряють, ще 26% не знають його.
- Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% - не довіряють.
- Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, 52% - не довіряють.
- Лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 23%, 74% - не довіряють.
- Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, 67% - не довіряють.
- Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 18%, 54% - не довіряють, 23% не чули про таке.
- Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого),
- Керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого),
- Генеральному прокурору Ірині Венедиктової довіряють 9%, не довіряють - 38% (майже 50% не чули про неї).
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.
Нагадаємо, що лише чверть українців підтримує народну розправу над політиками.
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