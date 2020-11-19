ФОПи під Радою вимагають відставки Гетманцева

Підприємці закликають відкласти або скасувати введення касових апаратів для ФОПів

Підприємці закликають відкласти або скасувати введення касових апаратів для ФОПів

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Представники малого і середнього бізнесу підтримують ініціативу низки народних депутатів щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це заявляють учасники протестів підприємців, які проходять під будівлею парламенту, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Малий і середній бізнес сьогодні виходить на мітинги не тільки проти карантину вихідного дня, але і проти тієї бездумної і згубної податкової політики, яку проводить голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев", - заявив один з учасників протестів.

У першу чергу, підприємці закликають відкласти або скасувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

За словами протестувальників, Гетманцев вже двічі обдурив фізосіб-підприємців: виніс на голосування у сесійну залу Ради законопроєкти, які нічого не вирішують.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували постанову про звільнення Гетманцева з посади голови фінкомітету.