Кабмін до кінця тижня напрацює законопроєкт про ведення бізнесу при суворому карантині - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує для українського бізнесу законодавчі стимули на випадок введення жорсткого карантину.
Про це глава уряду повідомив під час відеоконференції з Зеленським, передає RegioNews.
До кінця тижня уряд напрацює драфт законопроєкту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А на наступному тижні після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд парламенту", - повідомив Шмигаль.
Зеленський зазначив, що такий законопроєкт Офіс президента може направити в парламент як невідкладний. Головна умова – він повинен бути узгоджений з бізнес-середовищем.
До п’ятниці треба підготувати драфт цього законопроекту, це дуже важливо, щоб усе пришвидшити. І можемо його подавати як невідкладний від президента. Формат, у якому подавати, передбачає, щоб законопроект був узгоджений і було однакове розуміння і в комітеті, і в Міністерстві фінансів, і, найголовніше, - у людей. Саме у людей, яким зараз дуже складно", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше прем'єр озвучив нову умову для введення повного локдауну.