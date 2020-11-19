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19 листопада 2020, 09:06 3

Кабмін до кінця тижня напрацює законопроєкт про ведення бізнесу при суворому карантині - Шмигаль

19 листопада 2020, 09:06 3
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Головна умова - він повинен бути узгоджений з бізнес-середовищем
Головна умова - він повинен бути узгоджений з бізнес-середовищем
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує для українського бізнесу законодавчі стимули на випадок введення жорсткого карантину.

Про це глава уряду повідомив під час відеоконференції з Зеленським, передає RegioNews.

До кінця тижня уряд напрацює драфт законопроєкту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А на наступному тижні після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд парламенту", - повідомив Шмигаль.

Зеленський зазначив, що такий законопроєкт Офіс президента може направити в парламент як невідкладний. Головна умова – він повинен бути узгоджений з бізнес-середовищем.

До п’ятниці треба підготувати драфт цього законопроекту, це дуже важливо, щоб усе пришвидшити. І можемо його подавати як невідкладний від президента. Формат, у якому подавати, передбачає, щоб законопроект був узгоджений і було однакове розуміння і в комітеті, і в Міністерстві фінансів, і, найголовніше, - у людей. Саме у людей, яким зараз дуже складно", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр озвучив нову умову для введення повного локдауну.

Кабмін бізнес Деніс Шмигаль законопроєкт підприємці
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