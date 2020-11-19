Правительство готово к компромиссу в вопросе кэшбека

Президент подчеркнул, что Кабмин должен более тесно коммуницировать с бизнесом

Президент подчеркнул, что Кабмин должен более тесно коммуницировать с бизнесом

Фото из открытых источников

Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил с Денисом Шмигалем возможные уступки для ФОПов. Зеленский посоветовал правительству «проводить более тесную коммуникацию с бизнесом»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил с Премьер-министром Денисом Шмигалем мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательства для представителей малого и среднего бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно осуществлять более тесную коммуникацию с бизнесом относительно своих действий, чтобы предприниматели понимали вектор движения государства.

Вам надо чаще говорить с бизнесом. Я думаю, из-зи тогшо что им не хватает коммуникации, они многое не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет, – отметил Президент.

Премьер сообщил, что Кабмин пока наработал ряд законодательных изменений относительно облегчения ведения бизнеса. Речь идет, в частности, о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также о размере таких санкций.

Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов – там на самом деле миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей. А штрафы должны стимулировать "отбеливание" экономики, малого и среднего бизнеса, – сказал Премьер-министр.

Также, как заявил Денис Шмигаль, правительство работает над решением проблемы с таким механизмом, как кэшбек. Ведь он, по мнению предпринимателей, – социально неприемлем для нашего государства.

Мы готовы говорить о компромиссе, о его возможной отмене или отсрочке, – подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Предприниматели под Радой требуют отставки Гетманцева.