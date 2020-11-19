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19 листопада 2020, 15:08 3

В Україні закриють мінімум 15 державних шахт – Міненерго

19 листопада 2020, 15:08 3
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Їх стан не дозволить знайти для них приватних інвесторів.
Їх стан не дозволить знайти для них приватних інвесторів.
Фото з відкритих джерел
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Закриття щонайменше 15 державних шахт в ході реформування вугільної галузі в Украні анонсував заступник голови Міністерства енергетики України Максим Немчинов.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kosatka.Media.

В ході реформування вугільної галузі в Украні буде закрито мінімум 15 державних шахт, сказав заступник голови Міністерства енергетики України Максим Немчинов під час презентації результатів соціологічного дослідження "Що думають мешканці вугільних міст про Донбас без шахт?"

За нашими підрахунками, можливо, мінімум 15 шахт із 33, які діють сьогодні, буде закрито. Проблема досить серйозна, – сказав Немчинов.

В ході обговорення Немчинов назвав дві шахти, які гарантовано продовжать працювати, і пояснив чому.

У Вугледарі є дві шахти – "Південнодонбаська №1" і "Південнодонбаська №3 ім. М. Сургая". На наше глибоке переконання, ці дві шахти стовідсотково повинні і далі працювати. Це перспективні шахти, які видобувають вугілля подвійного призначення. За умови нормального ставлення до цих підприємств, за умови нормального інвестора вони працюватимуть прибутково, вони завжди матимуть збут своєї продукції. Тому я думаю, що Вугледару на сьогодні нічого не загрожує. Я прогнозую, що ці дві шахти будуть успішно приватизовані і, сподіваюся, за чималі гроші, – розповів Немчинов.

Максим Немчинов розповів, як в Україні закриватимуть шахти. Замміністра підкреслив, що реформування галузі має залагодити соціальні проблеми, які можуть виникнути при ліквідації підприємств.

Проблема співробітника, його сім'ї повинна бути якщо і не на першому місці, то і не на третьому і не на другому. Вона рівнозначна проблемі подальшого існування вуглевидобутку, – сказав Немчинов.

За його словами, Міненерго зараз аналізує співробітників кожної шахти, їх вік, стать, освіту, наскільки далеко вони живуть від шахт, скільки населених пунктів зав'язані на роботу певної шахти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі.

Донбас шахта Міністерство Минэкоэнерго соціологія
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