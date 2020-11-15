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15 листопада 2020, 14:43 104

У Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі

15 листопада 2020, 14:43 104
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До лікарень звернулося четверо гірників
До лікарень звернулося четверо гірників
Фото: Facebook
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Сьогодні вранці, 15 листопада, під кінець четвертої зміни на шахті ім. Героїв космосу Павлоградського району Дніпропетровської області стався вибух метану в гірничій виробці на глибині 370 метрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує RegioNews.

В результаті четверо працівників звернулися по допомогу до медичного закладу. Двом з них, які отримали незначні опіки, надана необхідна медична допомога.

На дільниці виявлено джерело пожежі. Бійці гірничорятувальної служби здійснюють необхідні заходи, направлені на ліквідацію аварії. Не виключено, що буде потреба у спорудженні перемичок для обмеження повітря, кисню на аварійній дільниці.

Сьогодні вранці під кінець 4 зміни на "Шахті ім. Героїв космосу" (Павлоградський район Дніпропетровської області)...

Posted by Михайло Волинець on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, у Луганській області чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні понад 14 млн грн, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації у зв’язку з затопленням шахти "Золоте".

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