В Украине закроют минимум 15 государственных шахт – Минэнерго

Их состояние не позволит найти для них частных инвесторов.

Их состояние не позволит найти для них частных инвесторов.

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kosatka.Media.

В ходе реформирования угольной отрасли в Украине будет закрыто минимум 15 государственных шахт, сказал заместитель главы Министерства энергетики Украины Максим Немчинов во время презентации результатов социологического исследования "Что думают жители угольных городов Донбасса без шахт?"

По нашим подсчетам, возможно, минимум 15 шахт из 33, которые действуют сегодня, будет закрыто. Проблема достаточно серьезная, – сказал Немчинов.

В ходе обсуждения Немчинов назвал две шахты, которые гарантированно продолжат работать, и объяснил почему.

В Угледаре есть две шахты – "Южнодонбасская №1" и "Южнодонбасская №3 им. М. Сургая". По нашему глубокому убеждению, эти две шахты стопроцентно должны и дальше работать. Это перспективные шахты, которые добывают уголь двойного назначения. При условии нормального отношения к этим предприятиям, при условии нормального инвестора они будут работать прибыльно, они всегда будут иметь сбыт своей продукции. Поэтому я думаю, что Угледару на сегодняшний день ничего не угрожает. Я прогнозирую, что эти две шахты будут успешно приватизированы и, надеюсь, за немалые деньги, – рассказал Немчинов.

Максим Немчинов рассказал, как в Украине будут закрывать шахты. Замминистра подчеркнул, что реформирование отрасли должно уладить социальные проблемы, которые могут возникнуть при ликвидации предприятий.

Проблема сотрудника, его семьи должна быть если и не на первом месте, то и не на третьем и не на втором. Она равнозначна проблеме дальнейшего существования угледобычи, – сказал Немчинов.

По его словам, Минэнерго сейчас анализирует сотрудников каждой шахты, их возраст, пол, образование, насколько далеко они живут от шахт, сколько населенных пунктов завязаны на работу определенной шахты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.