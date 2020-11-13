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13 листопада 2020, 13:49 68

Бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі, - СБУ

13 листопада 2020, 13:49 68
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Такі дані Об’єднаного центру з координації та пошуку осіб станом на сьогодні
Такі дані Об’єднаного центру з координації та пошуку осіб станом на сьогодні
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251 людина вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

В окремих районах Донецької та Луганської областей 251 людина вважається незаконно позбавленою волі, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит.

За даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на сьогодні як незаконно позбавлені волі значиться 251 особа", – розповіли в СБУ.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під дію закону про амністію на Донбасі потраплять не всі.

ОРДЛО полонені Донбас СБУ позбавлення волі
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