Бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі, - СБУ
Такі дані Об’єднаного центру з координації та пошуку осіб станом на сьогодні
Такі дані Об’єднаного центру з координації та пошуку осіб станом на сьогодні
251 людина вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
В окремих районах Донецької та Луганської областей 251 людина вважається незаконно позбавленою волі, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит.
За даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на сьогодні як незаконно позбавлені волі значиться 251 особа", – розповіли в СБУ.
Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під дію закону про амністію на Донбасі потраплять не всі.
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