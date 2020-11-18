У "Слузі народу" заявили, чи продовжать в Україні дію закону про статус Донбасу

Це залежить від переговорного процесу, від нормандського процесу

Це залежить від переговорного процесу, від нормандського процесу

Фото: Слуга народу / Facebook

Верховна Рада може продовжити дію закону про порядок місцевого самоврядування на тій частині Донбасу, яка на сьогодні окупована. Інші законодавчі ініціативи щодо Донбасу ще готуються.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

"Опція продовжити чинний закон у нас завжди є на столі, вона нікуди не поділася. Щодо решти законодавства - його підготовка, написання та просування у Верховній Раді залежить від переговорного процесу, від нормандського процесу", - зазначив він.

Корнієнко додав, що зараз українська сторона розраховує на зустріч радників "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що особливий статус Донбасу можуть продовжити ближче до кінця року.