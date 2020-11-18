Степанов попросив депутатів дати більше грошей на медицину

Міністр вважає, що при належному фінансуванні люди будуть пишатися медициною в країні

Міністр вважає, що при належному фінансуванні люди будуть пишатися медициною в країні

На думку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в бюджеті країни на 2021 рік закладено мало грошей на медицину.

Як передає RegioNews, про це йдеться в його заяві у соцмережі Facebook.

Тому, на думку міністра, перед голосуванням документа у другому читанні парламентарі повинні внести правки.

Недофінансування призвело медицину до того стану, в якому вона перебуває... Будемо обґрунтовувати кожну гривню", - заявив міністр.

Він підкреслив, що якщо грошей буде достатньо, то в наступному році сфера охорони здоров'я в країні вийде на новий рівень і люди будуть нею пишатися.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якщо скасувати в Україні обмежувальні заходи, то захворюваність коронавірусною хворобою може досягти 30 тисяч осіб за добу, а це неминуче призведе до колапсу медичної системи.