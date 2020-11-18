Шмыгаль планирует сделать Украину второй в мире страной, которая будет противодействовать ковиду "цифрой"

Сейчас система QR-кодов для публичных мест действует только в Великобритании

Сейчас система QR-кодов для публичных мест действует только в Великобритании

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Верховная Рада постановлением предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования, в том числе путем создания единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль с трибуны Верховной Рады, сообщает RegioNews.

Премьер-министр представил 5 основных цифровых решений, которые разрабатываются и должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время.

Среди этих решений: цифровизация и централизация сбора информации о фактах подозрения и случаев инфекционных заболеваний; совершенствование мобильного приложения "Дій вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID; внедрение электронного направления на ПЦР (тестирование), что даст возможность отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени, а также QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.

Подобная система (QR-кодов) действует в Великобритании, единственная страна. Мы будем быстро двигаться и будем второй страной, которая введет подобные меры, - сказал Шмыгаль.

Как пояснил чиновник впоследствии на своей Facebook-странице, речь идет о том, что без сканирования такого кода невозможно будет посещать заведения общественного питания или торговые центры. В случае заболевания какого-то человека после посещения заведения его окружению будут поступать уведомления.

Під час виступу у Верховній Раді представив 5 основних цифрових рішень Уряду, які допоможуть у боротьбі з пандемією в... Posted by Денис Шмигаль on Tuesday, November 17, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что премьер сравнил борьбу с COVID-19 с войной.