У семи містах України відбувається другий тур виборів: де та кого обирають

У другому турі зможуть взяти участь понад півтора мільйона виборців

У другому турі зможуть взяти участь понад півтора мільйона виборців

Фото з відкритих джерел

У неділю, 15 листопада, розпочався другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії, пише RegioNews.

У другому турі голосування зможуть взяти участь понад 1 млн 582 тисяч виборців.

У Луцьку обиратимуть між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія "За майбутнє", набрав 32,47% голосів у першому турі) і гендиректором ДП "Волиньстандартметрологія" Богданом Шибою (самовисуванець, 13,14% голосів).

У Сумах чинний мер Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина", 44,2%) протистоятиме голові Сумської районної ради Вадиму Акпєрову ("Євросолідарність", 14,71%).

В Одесі відбудеться чи не найбільш інтригуючий другий тур: чинний мер Геннадій Труханов ("Довіряй ділам", 37,54%) і нардеп, ексголова Одеської ОДА Микола Скорик ("ОПЗЖ", 19,06%).

У Херсоні обирають між заступником голови комітету ВР з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігорем Колихаєвим ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"", 30,75%) і колишнім мером Херсона у 2002-2012 роках Володимиром Сальдо ( "Блок Володимира Сальдо", 17,09%).

Жителі Краматорська обирають між директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь" Олександром Гончаренком (самовисуванець, 48,61%) і чинним мером Андрієм Панковим (самовисуванець, 37,75%).

На посаду мера Кам'янця-Подільського претендують директор благодійного фонду "Ми — кам'янчани" Володимир Мельниченко (самовисуванець, 40,47%) і голова міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (35,46%).

В Українці на Київщині у другому турі змагаються Оксана Кирилюк ("Слуга народу") і Олександр Туренко ("Євросолідарність") (по 17,4%).

Нагадаємо, також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день із дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.