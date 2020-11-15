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15 листопада 2020, 10:22 6

У семи містах України відбувається другий тур виборів: де та кого обирають

15 листопада 2020, 10:22 6
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У другому турі зможуть взяти участь понад півтора мільйона виборців
У другому турі зможуть взяти участь понад півтора мільйона виборців
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 15 листопада, розпочався другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії, пише RegioNews.

У другому турі голосування зможуть взяти участь понад 1 млн 582 тисяч виборців.

У Луцьку обиратимуть між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія "За майбутнє", набрав 32,47% голосів у першому турі) і гендиректором ДП "Волиньстандартметрологія" Богданом Шибою (самовисуванець, 13,14% голосів).

У Сумах чинний мер Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина", 44,2%) протистоятиме голові Сумської районної ради Вадиму Акпєрову ("Євросолідарність", 14,71%).

В Одесі відбудеться чи не найбільш інтригуючий другий тур: чинний мер Геннадій Труханов ("Довіряй ділам", 37,54%) і нардеп, ексголова Одеської ОДА Микола Скорик ("ОПЗЖ", 19,06%).

У Херсоні обирають між заступником голови комітету ВР з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігорем Колихаєвим ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"", 30,75%) і колишнім мером Херсона у 2002-2012 роках Володимиром Сальдо ( "Блок Володимира Сальдо", 17,09%).

Жителі Краматорська обирають між директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь" Олександром Гончаренком (самовисуванець, 48,61%) і чинним мером Андрієм Панковим (самовисуванець, 37,75%).

На посаду мера Кам'янця-Подільського претендують директор благодійного фонду "Ми — кам'янчани" Володимир Мельниченко (самовисуванець, 40,47%) і голова міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (35,46%).

В Українці на Київщині у другому турі змагаються Оксана Кирилюк ("Слуга народу") і Олександр Туренко ("Євросолідарність") (по 17,4%).

Нагадаємо, також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день із дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

вибори Одеса Суми Херсон Краматорськ другий тур
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