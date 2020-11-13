Стало відомо, у яких містах цієї неділі повторно вибиратимуть мерів

Результати голосування у цей день мають бути встановлені до 20 листопада

Результати голосування у цей день мають бути встановлені до 20 листопада

Фото: із відкритих джерел

Цієї неділі, 15 листопада відбудеться другий тур голосування за міських голів у 7 регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Повторне голосування відбудеться у таких містах:

Суми

Олександр Лисенко (чинний мер, ВО "Батьківщина") – 44,2%

Вадим Акпєров ("Європейська Солідарність") – 14,71%

Краматорськ

Олександр Гончаренко (самовисуванець) – 48,61%

Андрій Панков (самовисуванець) – 37,75%

Херсон

Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") – 30,75%

Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") –17,09%

Одеса

Геннадій Труханов (чинний мер, "Довіряй ділам") – 38,35%

Микола Скорик (ОПЗЖ) – 19,47%

Луцьк

Ігор Поліщук ("За майбутнє") –32,47%

Богдан Шиба (самовисування) – 13,14%

Українка

Оксана Кирилюк ("Слуга народу")

Олександр Туренко (Європейська Солідарність")

Камʼянець-Подільський

Володимир Мельниченко (колишній нардеп, самовисуванець);

Михайло Посітко ("Свобода").

Також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Як розповіли в ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день із дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату.