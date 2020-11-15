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15 ноября 2020, 10:22 10

В семи городах Украины проходит второй тур выборов: где и кого выбирают

15 ноября 2020, 10:22 10
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Во втором туре смогут принять участие более полутора миллионов избирателей
Во втором туре смогут принять участие более полутора миллионов избирателей
Фото из открытых источников
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В воскресенье, 15 ноября, начался второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, пишет RegioNews.

Во втором туре голосования смогут принять участие более 1 млн 582 тысяч избирателей.

В Луцке будут выбирать между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутне", 32,47% голосов в первом туре) и гендиректором ГП "Волыньстандартметрология" Богданом Шибой (самовыдвиженец, 13,14% голосов).

В Сумах действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 44,2%) будет противостоять председателю Сумской районного совета Вадиму Акперову ("Евросолидарность", 14,71%).

В Одессе состоится едва ли не самый интригующий второй тур: действующий мэр Геннадий Труханов ("Доверяй делам", 37,54%) и нардеп, экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик ("ОПЗЖ", 19,06%).

В Херсоне выбирают между заместителем председателя комитета ВР по аграрной и земельной политики (группа "За будущее") Игорем Колыхаевим ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"", 30,75%) и бывшим мэром Херсона в 2002-2012 годах Владимиром Сальдо ( "Блок Владимира Сальдо", 17,09%).

Жители Краматорска выбирают между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь" Александром Гончаренко (самовыдвиженец, 48,61%) и действующим мэром Андреем Панковым (самовыдвиженец, 37,75%).

На должность мэра Каменца-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Мы — каменчане" Владимир Мельниченко (самовыдвиженец, 40,47%) и председатель городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (35,46%).

В Украинке Киевской области во втором туре соревнуются Оксана Кирилюк ("Слуга народа") и Александр Туренко ("Евросолидарность") (по 17,4%).

Напомним, также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

выборы Одесса Сумы Херсон Краматорск второй тур
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