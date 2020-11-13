У Херсонській області ЦВК сформувала новий склад ТВК
Попередню обласну комісію ЦВК розпустила через порушення
Попередню обласну комісію ЦВК розпустила через порушення
Центральна виборча комісія (ЦВК) сформували новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
Комісія сформувала новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.
У ЦВК нагадали, що 12 листопада достроково припинили повноваження усього складу вказаної ТВК.
Новий склад обласної ТВК сформували на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб.
Нагадаємо, у Херсоні ЦВК достроково припинила повноваження обласної ТВК.
ОПОРА передбачає ще нижчу явку в другому турі місцевих виборівВсі новини »
13 листопада 2020, 18:18У ЦВК розповіли, чи як вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів
13 листопада 2020, 17:16В ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень
13 листопада 2020, 15:54
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"