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13 листопада 2020, 20:55 38

У Херсонській області ЦВК сформувала новий склад ТВК

13 листопада 2020, 20:55 38
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Попередню обласну комісію ЦВК розпустила через порушення
Попередню обласну комісію ЦВК розпустила через порушення
Фото: Facebook
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Центральна виборча комісія (ЦВК) сформували новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Комісія сформувала новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 12 листопада достроково припинили повноваження усього складу вказаної ТВК.

Новий склад обласної ТВК сформували на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб.

Нагадаємо, у Херсоні ЦВК достроково припинила повноваження обласної ТВК.

Херсон ЦВК Місцеві вибори ТВК комісія
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