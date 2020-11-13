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13 листопада 2020, 12:45 23

З'явилися подробиці ранкової стрілянини в Києві

13 листопада 2020, 12:45 23
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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Фото Нацполіції
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Від поліції з'явилися подробиці стрілянини в Києві, в якій ледь не загинув патрульний.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис першого заступника начальника Управління патрульної поліції Києва Олексій Білошицького.

Київ. Сьогодні на світанку під час затримання патрульний отримав три вогнепальні поранення. Порушник здійснив три...

Posted by Олексій Білошицький on Friday, November 13, 2020

Він повідомив про деталі інциденту.

На вулиці Героїв Космосу патрульні Анатолій Жовновський та Віталій Тафійчук зупинили автомобіль Subaru за порушення ПДР. У салоні — троє чоловіків. Помітно нервують. Патрульні помічають в одного з них рацію та кобуру. Коли інспектори звертаються до пасажирів — вони раптово вибігають з авто й втікають.

Патрульні за ними. Під час переслідування один з втікачів здійснює три постріли у патрульного. Поліцейські у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу приїхав ще один екіпаж — Дарина Лебідь та Артур Бондар, - написав Білошицький.

За його словами, усі троє затримані. У одного з них виявили пістолет "ПМ" (ймовірно...), та гранати. Один перебуває в міжнародному розшуку за ч.1 ст.263 ККУ, інший — раніше притягувався до відповідальності за ст. 263 ККУ.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві зранку сталася стрілянина: поранили поліцейського.

Київ зброя поліція патрулювання перестрілка
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