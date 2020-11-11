Поліцейським дозволять частіше застосовувати електрошокери - що відомо

Кабмін погодив перелік ситуацій, коли правоохоронці можуть застосовувати ці спецзасоби

Кабмін погодив перелік ситуацій, коли правоохоронці можуть застосовувати ці спецзасоби

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Кабінет Міністрів підтримав зміни до Закону “Про Національну поліцію”, які передбачають внесення змін до підстав застосування поліцейськими електрошокерів.

Таке рішення Уряд ухвалив на засіданні 11 листопада, передає RegioNews.

Метою прийняття проекту Закону... є вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії”, - йдеться у пояснювальній записці.

Як повідомили в поліції, правоохоронці можуть застосовувати електрошокові пристрої, наприклад, для відбиття нападу на поліцейського.

Однак підстави, прописані в чинному законодавстві, не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких засобів.

Як зазначають у відомстві, застосування електрошокерів дозволяє ефективно припинити порушення із завданням порушнику меншої шкоди у порівнянні з застосуванням зброї травматичної дії.

Згідно із нововведеннями, поліцейським пропонують дозволити застосовувати електрошокери для:

затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського.

Також законопроектом пропонується дозволити застосування електрошокерів для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров'ю особи чи поліцейського.

Нагадаємо, у Київській області озброєна банда викрала підприємця і вимагала з нього $2 млн.