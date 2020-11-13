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13 листопада 2020, 11:58 3

У Харкові чоловік, до якого прийшли з обшуками, погрожує підірвати гранату

13 листопада 2020, 11:58 3
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У місті введена спеціальна поліцейська операція "Грім"
Рixabay
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У Харкові чоловік загрожує поліцейським, які прийшли до нього з обшуком, підірвати гранату. Введена спеціальна поліцейська операція "Грім".

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області, пише RegioNews..

"О 8:50 співробітники карного розшуку Основ'янського відділу поліції прийшли до будинку жителя району проводити санкціонований обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, і від'єднавши чеку, загрожує її підірвати", - зазначено в повідомленні.

На місце виїхало керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Основ'янського відділу поліції.

Нагадаємо, миколаївський психолог зберігав у себе вдома арсенал зброї.

поліція
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