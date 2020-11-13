Появились подробности утренней стрельбы в Киеве

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований

Фото Нацполиции

У полиции появились подробности стрельбы в Киеве, в которой едва не погиб патрульный.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Управления патрульной полиции Киева Алексей Билошицкого.

Київ. Сьогодні на світанку під час затримання патрульний отримав три вогнепальні поранення. Порушник здійснив три... Posted by Олексій Білошицький on Friday, November 13, 2020

Он сообщил о деталях инцидента.

На улице Героев Космоса патрульные Анатолий Жовновский и Виталий Тафийчук остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. В салоне — трое мужчин. Заметно нервничают. Патрульные замечают у одного из них рацию и кобуру. Когда инспекторы обращаются к пассажирам — они внезапно выбегают из авто и бегут. Патрульные за ними. Во время преследования один из убегавших осуществляет три выстрела в патрульного. Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие. На помощь приехал еще один экипаж — Дарья Лебедь и Артур Бондарь, - написал Белошицкий.

По его словам, все трое задержаны. У одного из них обнаружили пистолет "ПМ" (вероятно...), и гранаты. Один находится в международном розыске по ч.1 ст.263 ККУ, другой — ранее привлекался к ответственности по ст. 263 УКУ.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского.