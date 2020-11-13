Дозвіл на носіння зброї треба розглянути на референдумі, - Антон Геращенко

Посадовець вважає це компромісним варіантом

Посадовець вважає це компромісним варіантом

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Україна 24".

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко в ефірі телеканалу висловив ідею винести на референдум питання про легалізацію носіння короткоствольної зброї в Україні.

Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, гинутимуть невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте приймемо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значимий референдум, де поставимо питання - дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися, - сказав Геращенко.

Сам він вважає ймовірність випадкових смертей головним аргументом проти легалізації зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві зранку сталася стрілянина: поранили поліцейського.