В Києві зранку сталася стрілянина: поранили поліцейського
В результаті затримання порушників, один із поліцейських Києва отримав 3 вогнепальні поранення. Патрульного госпіталізували медики.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Так, близько 4-ї години ранку на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм троє чоловіків у салоні авто помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів - чоловіки вибігли з авто та почали втікати.
В поліції повідомляють, що під час переслідування один із втікачів почав стріляти в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу прибув ще один екіпаж.
Інспектори затримали трьох утікачів. У одного з них виявили предмет схожий на пістолет та гранати.
Нагадаємо, раніше на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.