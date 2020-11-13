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13 листопада 2020, 10:16 1087

В Києві зранку сталася стрілянина: поранили поліцейського

13 листопада 2020, 10:16 1087
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Поліція затримала порушників: у них був пістолет та гранати
Поліція затримала порушників: у них був пістолет та гранати
Фото: з відкритих джерел
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В результаті затримання порушників, один із поліцейських Києва отримав 3 вогнепальні поранення. Патрульного госпіталізували медики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Так, близько 4-ї години ранку на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм троє чоловіків у салоні авто помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів - чоловіки вибігли з авто та почали втікати.

В поліції повідомляють, що під час переслідування один із втікачів почав стріляти в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу прибув ще один екіпаж.

Інспектори затримали трьох утікачів. У одного з них виявили предмет схожий на пістолет та гранати.

Нагадаємо, раніше на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

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