09:34  12 листопада
Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
10:16  12 листопада
У столичній Держспоживслужбі вважають, що карантин вихідного дня призведе до повного локдауну
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 10:56 17

Степанов розкритикував заяву "Епіцентра" щодо карантину вихідного дня

12 листопада 2020, 10:56 17
Читайте также на русском языке
Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду
Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" щодо карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Про це він заявив в ході онлайн-брифінгу 12 листопада, пише RegioNews.

Степанов закликав їх поїхати з ним в реанімацію.

"Хочете "покуражитися"? Зробити фарс на здоров'ї людей? Поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають щодня, які лежать в реанімації", - заявив він.

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.

"Я впевнений, що мої колеги в уряді, які в тому числі відповідають за контроль, дадуть відповідну відповідь", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Ввечері торгова мережа "Епіцентр" опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю".

"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали в пості.

Україна карантин міністр МОЗ Епіцентр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »