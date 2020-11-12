Степанов розкритикував заяву "Епіцентра" щодо карантину вихідного дня
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" щодо карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.
Про це він заявив в ході онлайн-брифінгу 12 листопада, пише RegioNews.
Степанов закликав їх поїхати з ним в реанімацію.
"Хочете "покуражитися"? Зробити фарс на здоров'ї людей? Поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають щодня, які лежать в реанімації", - заявив він.
Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.
"Я впевнений, що мої колеги в уряді, які в тому числі відповідають за контроль, дадуть відповідну відповідь", - сказав Степанов.
Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Ввечері торгова мережа "Епіцентр" опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю".
"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали в пості.