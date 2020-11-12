Степанов розкритикував заяву "Епіцентра" щодо карантину вихідного дня

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" щодо карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Про це він заявив в ході онлайн-брифінгу 12 листопада, пише RegioNews.

Степанов закликав їх поїхати з ним в реанімацію.

"Хочете "покуражитися"? Зробити фарс на здоров'ї людей? Поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають щодня, які лежать в реанімації", - заявив він.

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.

"Я впевнений, що мої колеги в уряді, які в тому числі відповідають за контроль, дадуть відповідну відповідь", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Ввечері торгова мережа "Епіцентр" опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю".