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11 листопада 2020, 17:55 1

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху

11 листопада 2020, 17:55 1
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Пішоходам – світлоповертальні елементи,  велосипедистам – рух смугою маршрутних транспортних засобів
Пішоходам – світлоповертальні елементи,  велосипедистам – рух смугою маршрутних транспортних засобів
Фото з відкритих джерел
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У темний час доби під час руху проїжджою частиною або узбіччям пішоходи мають використовувати світлоповертальні елементи, а смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів. – рішення Кабміну.

Про таке рішення Уряду, прийняте на сьогоднішньому засіданні, повідомляє RegioNews.

Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби та в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною або узбіччям використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

Раніше ця норма мала рекомендаційний характер.

Запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

Також встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.

Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі зіткнулися 5 авто, загинула людина.

ПДР ДТП дороги Кабмін засідання
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