Кабмін обіцяє підтримати бізнес під час карантину вихідного дня

Такий карантин дозволить не допустити перевантаження медичної системи

Такий карантин дозволить не допустити перевантаження медичної системи

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України передбачає ряд програм підтримки для українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

За його словами, 11 листопада, на засіданні уряду будуть розглянуті зміни в постанову №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

Наголошується, що для підтримки бізнесу Кабмін готовий відновити і розширити такі програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Шмигаль переконує, що уряд після консультації з бізнесом та експертами вибрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки і не допустить перевантаження медичної системи.

Раніше стало відомо, що Шмигаль заявив, що ведення карантину вихідного дня дозволить Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19 і зафіксувати ситуацію на поточному рівні.