Кабмін обіцяє підтримати бізнес під час карантину вихідного дня
Кабінет міністрів України передбачає ряд програм підтримки для українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.
Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.
За його словами, 11 листопада, на засіданні уряду будуть розглянуті зміни в постанову №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.
Наголошується, що для підтримки бізнесу Кабмін готовий відновити і розширити такі програми підтримки:
- компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
- виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
- разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.
Шмигаль переконує, що уряд після консультації з бізнесом та експертами вибрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки і не допустить перевантаження медичної системи.
Раніше стало відомо, що Шмигаль заявив, що ведення карантину вихідного дня дозволить Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19 і зафіксувати ситуацію на поточному рівні.