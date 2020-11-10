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10 листопада 2020, 20:53 63

В Одесі автівка влетіла в зупинку з людьми, четверо постраждалих

10 листопада 2020, 20:53 63
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Водій не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту
Водій не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту
Фото: Нацполіція
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Ввечері 10 листопада в Одесі на проспекті Небесної Сотні навпроти ТРЦ "Сіті центр" автомобіль “Toyota” в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у момент зіткнення на зупинці перебували люди. Від удару постраждали четверо людей, їх забрала швидка.

На місці аварії працюють поліцейські, вони встановлюють всі обставини інциденту.

Водій автомобіля "Toyota”, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні”, - розповіли в поліції.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

Нагадаємо, 6 листопада у Харкові автомобіль врізався в зупинку, постраждали п'ятеро людей.

Одеса ДТП аварія поліція швидка допомога
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