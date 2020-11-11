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11 ноября 2020, 17:55 2

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения

11 ноября 2020, 17:55 2
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Пешеходам – световозвращающие элементы, велосипедистам – движение по полосе маршрутных транспортных средств
Пешеходам – световозвращающие элементы, велосипедистам – движение по полосе маршрутных транспортных средств
Фото из открытых источников
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В темное время суток во время движения по проезжей части или обочине пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы, а полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов. – решение Кабмина.

О таком решении Правительства, принятом на сегодняшнем заседании, сообщает RegioNews.

Кабинет Министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости во время движения проезжей частью или обочиной использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы.

Раньше эта норма носила рекомендательный характер.

Введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети, поскольку наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов дает возможность уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Это связано с тем, что человека, который использует световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде его видно лишь на расстоянии 25-30 метров.

Также установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.

Отдельного знака для этого не будет, но это будет предусмотрено знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отмечено, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись 5 авто, погиб человек.

Кабмин ДТП ПДД дороги заседание
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