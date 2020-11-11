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11 листопада 2020, 10:51 3

У Дніпрі зіткнулися 5 авто, загинула людина

11 листопада 2020, 10:51 3
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Ще двоє постраждалих доставлені в лікарні
Ще двоє постраждалих доставлені в лікарні
Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
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У місті Дніпро внаслідок нічної ДТП за участю п’яти автомобілів загинула людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як повідомляють рятувальники, 11-го листопада о 01:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.

На місці рятувальники встановили, що сталось зіткнення п’яти автомобілів. Легковик "Infiniti" під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком "Honda". В результаті зіткнення "Honda" продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора: "Audi" та двома автівками "Mazda".

Двоє учасників ДТП госпіталізовані: водій "Honda" та пасажир "Infiniti". Пасажирка легковика "Honda" від отриманих травм загинула на місці.

Надзвичайники відключили елементи живлення, щоб запобігти займанню автомобілів та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водія, що збив 4 людей у Харкові, відправили у СІЗО на 2 місяці.

ДТП поліція Дніпро аварія ушпиталення
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