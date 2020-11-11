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11 листопада 2020, 11:29 12

Офіс Президента відреагував на затримання на хабарі обранця від "Слуги народу"

11 листопада 2020, 11:29 12
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У Telegram-каналі структури заявили, що "чекають на справедливі вироки"
У Telegram-каналі структури заявили, що "чекають на справедливі вироки"
Фото з відкритих джерел
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На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії «Слуга Народу» голову ОТГ за підозрою у вимаганні хабара. В Офісі Президента заявили, що "усі мають бути рівними перед законом".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Офісу президента.

На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії "Слуга Народу" голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабара.

Офіс Президента заявив, що "усі мають бути рівними перед законом", а "часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому".

У Президента запевнили, що мають "нульову толерантність до корупції" і що "хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей".

Також наголосили, що "результати роботи правоохоронної системи поки що явно недостатні".

Хоча команда Президента Володимира Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Серед іншого, наша команда забезпечила запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду. Ми продовжуємо працювати над змінами у правоохоронній та судовій системах, - заявляють в Офісі Президента.

У Президента заявили, що "разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для всіх, хто звик жити хабарами та паразитувати на бюджетних ресурсах". Адже "покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним".

Нагадаємо, вчора на хабарі був затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті.

Офіс президента Telegram хабар Закарпаття ОТГ
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