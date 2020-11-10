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10 листопада 2020, 17:05 7

На хабарі затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті

10 листопада 2020, 17:05 7
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Про затримання голови Воловецької ОТГ на хабарі в сумі 80 тис повідомив голова ОДА
Про затримання голови Воловецької ОТГ на хабарі в сумі 80 тис повідомив голова ОДА
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова на його сторінці в Facebook.

Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Неодноразово говорив...

Posted by Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА on Tuesday, November 10, 2020

Олексій Петров написав, що правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень.

Неодноразово говорив раніше, і повторю ще раз - для мене не існує "своїх" чи "чужих". Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги Народу", однак партійна приналежність не дає імунітету нікому, і особливо, коли йдеться про хабарі, "відкати" та розкрадання бюджету, - написав Петров.

Голова Закарпатської ОДА попередив, що не буде "захищати у судах, за таких обставин" і закликав правоохоронців "із усією строгістю та професіоналізмом віднестися до розслідування подібних справ".

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря.

хабар ОТГ Слуга народа Закарпаття правоохоронці
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