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11 ноября 2020, 11:29 12

Офис Президента отреагировал на задержание на взятке избранника от "Слуги народа"

11 ноября 2020, 11:29 12
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В Telegram-канале структуры заявили, что "ждут справедливых приговоров"
Фото из открытых источников
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На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии «Слуга Народа» голову ОТГ по подозрению в вымогательстве взятки. В Офисе Президента заявили, что "все должны быть равны перед законом".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга Народа" председателя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Офис Президента заявил, что "все должны быть равны перед законом", а "времена, когда принадлежность к партии власти была индульгенцией от преследования за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом".

У Президента заверили, что имеют "нулевую толерантность к коррупции" и что "взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей".

Также подчеркнули, что "результаты работы правоохранительной системы пока явно недостаточны".

Хотя команда Президента Владимира Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах, - заявляют в Офисе Президента.

У Президента заявили, что "вместе со всем обществом ждут справедливых приговоров для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах". Ведь "наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым".

Напомним, вчера на взятке был задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.

Офис президента Telegram взятка Закарпатье ОТГ
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