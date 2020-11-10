Скандальний чиновник часів Януковича Каськів пройшов до облради Закарпаття

З його вини бюджет України втратив два мільярди гривень

З його вини бюджет України втратив два мільярди гривень

Фото: Сегодня

Колишній голова "Держінвестпроекту" Владислав Каськів став депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

За даними ЦВК, Каськів балотувався шостим номером за списками ОПЗЖ, він отримав 481 голос від виборців.

У відомостях про кандидата вказано, що Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.

Довідка: Владислав Каськів за часів президента Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проектів. У 2012 році він підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Згодом з’ясувалося, що у компанії не знають людину, яка від їхнього імені підписала контракт, ця особа виявилася лижним інструктором.

У червні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що при керівництві Каськівим Держінвестпроектом Україна втратила два мільярди гривень. У березні 2016 року Каськіва оголосили у розшук, згодом його затримали в Панамі за корупційні злочини. У березні 2017 року Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.

Нагадаємо, на Закарпатті "Свобода” вимагає зняти з реєстрації кандидатом у депутати Владислава Каськіва, його зареєстрували кандидатом у депутати до Закарпатської облради від "ОПЗЖ".