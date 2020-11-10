На Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років

Фото: Нацполіція

В Чернігівській області правоохоронці викрили в отриманні хабаря керівника однієї з селищних рад. Посадовець вимагав 1000 доларів за передачу земельної ділянки у власність.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції. 10 листопада правоохоронці задокументували факт отримання головою селищної ради частини хабаря в розмірі 500 доларів за підписання та видачу рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення проектної документації на земельну ділянку", - йдеться у повідомленні. Поліція затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання чиновник намагався позбутися отриманих грошей. Раніше повідомлялось, що у Маріуполі затримано двох посадовців під час отримання хабаря у розмірі $85 тисяч.

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