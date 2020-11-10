На Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря
В Чернігівській області правоохоронці викрили в отриманні хабаря керівника однієї з селищних рад. Посадовець вимагав 1000 доларів за передачу земельної ділянки у власність.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
10 листопада правоохоронці задокументували факт отримання головою селищної ради частини хабаря в розмірі 500 доларів за підписання та видачу рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення проектної документації на земельну ділянку", - йдеться у повідомленні.
Поліція затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання чиновник намагався позбутися отриманих грошей.
Раніше повідомлялось, що у Маріуполі затримано двох посадовців під час отримання хабаря у розмірі $85 тисяч.