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10 листопада 2020, 13:34 1879

На Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря

10 листопада 2020, 13:34 1879
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Фото: Нацполіція
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В Чернігівській області правоохоронці викрили в отриманні хабаря керівника однієї з селищних рад. Посадовець вимагав 1000 доларів за передачу земельної ділянки у власність.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

10 листопада правоохоронці задокументували факт отримання головою селищної ради частини хабаря в розмірі 500 доларів за підписання та видачу рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення проектної документації на земельну ділянку", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання чиновник намагався позбутися отриманих грошей.

Раніше повідомлялось, що у Маріуполі затримано двох посадовців під час отримання хабаря у розмірі $85 тисяч.

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