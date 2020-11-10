Один із фігурантів справи Гандзюк став Олешківським міським головою

Євген Рищук балотувався на виборах в Олешківській ОТГ як самовисуванець

Євген Рищук балотувався на виборах в Олешківській ОТГ як самовисуванець

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє сайт ЦВК, передає RegioNews.

За інформацією Центрвиборчкому, Євген Рищук здобув 33,91% голосів виборців, його найближчий конкурент, чинний мер Дмитро Воронов отримав 17,09% голосів.

На місце міського голови Олешківської міської громади претендували 9 кандидатів.

Довідка: Громадські активісти, які відстоюють справедливе розслідування убивства Гандзюк, вважають саме Рищука причетним до нападу на активістку. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.

Ще одним доказом причетності Рищука стало зізнання Олексія Левіна, який теж є фігурантом справи. В одному з інтерв'ю він сказав, що Рищук "просив покарати Гандзюк". Він уточнив, що не впевнений у тому, що Рищук є співучасником нападу. Однак Левін точно знає, що Гандзюк перешкоджала його роботі.

Нагадаємо, убивство Гандзюк: один з фігурантів справи перемагає на виборах в Олешківській ОТГ.