У Харкові автомобіль врізався в зупинку, постраждали п'ятеро людей

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи

Фото: Нацполіція

У Московському районі Харкова внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 осіб, вони доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, повідомлення про ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців надійшло 6 листопада о 12:35.

Сталося зіткнення автомобіля "Honda Civic”, який рухався по головній дорозі, із "Suzuki Grand Vitara”, який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб "Honda Civic” відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту”, - повідомили в поліції.

Внаслідок ДТП 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля "Honda Civic” отримали тілесні ушкодження. 79-річний водій "Suzuki Grand Vitara” від госпіталізації відмовився.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Максимальне покарання цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, у ДТП загинули прокурор Сумської місцевої прокуратури з дружиною та дитиною.