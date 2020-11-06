В Харькове автомобиль врезался в остановку, пострадали пятеро человек

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Нацполиция

В Московском районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, сообщение о ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев поступило 6 ноября в 12:35.

Произошло столкновение автомобиля "Honda Civic", который двигался по главной дороге, с "Suzuki Grand Vitara", который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство "Honda Civic" отбросило в здание остановки общественного транспорта", - сообщили в полиции.

В результате ДТП 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля "Honda Civic" получили телесные повреждения. 79-летний водитель "Suzuki Grand Vitara" от госпитализации отказался.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Максимальное наказание этой статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в ДТП погибли прокурор Сумской местной прокуратуры с женой и ребенком.