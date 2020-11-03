У ДТП загинули прокурор Сумської місцевої прокуратури з дружиною та дитиною

Аварія трапилася на Полтавщині вчора, 2 листопада

Аварія трапилася на Полтавщині вчора, 2 листопада

Фото Нацполіції

Прокурор з родиною повертався з Києва до Сум на власному авто LEXUS GS 350 і зіткнувся з вантажівкою. У результаті водій і пасажири лексуса загинули, водій вантажівки доставлений у лікарню з травмою плеча.

Інформацію підтвердила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко, повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавської області, автомобілі LEXUS GS 350 та DAF 95.430 з напівпричепом КRONE зіштовхнулися близько 19.00 на 227-му кілометрі траси "Кролевець-Суми-Пирятин".

У результаті загинули 30-річний водій та пасажири легковика – жінка 1991 р.н. та дівчинка 2017 р.н. 36-річного водія вантажівки доставили до Пирятинської ЦРЛ з травмою плеча.

Речниця прокуратури Сумської області підтвердила, що загиблі в цій ДТП - прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина та дитина. За її словами, вони на власному авто поверталися з Києва до Сум.

"Триває реформування. Вчора був черговий етап тестів. Він їздив їх здавати, брав із собою сім'ю", - сказала вона. Також додала, що вдома у родини залишився п'ятирічний син. Дівчинці, яка загинула, у грудні мало виповнитися 3 роки.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб”.

Нагадаємо, учора на Чернігівщині в ДТП за участю прокурора загинули двоє людей.