12:58  03 листопада
Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
15:29  03 листопада
Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК
16:43  03 листопада
Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 13:10 15

У ДТП загинули прокурор Сумської місцевої прокуратури з дружиною та дитиною

03 листопада 2020, 13:10 15
Читайте также на русском языке
Аварія трапилася на Полтавщині вчора, 2 листопада
Аварія трапилася на Полтавщині вчора, 2 листопада
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Прокурор з родиною повертався з Києва до Сум на власному авто LEXUS GS 350 і зіткнувся з вантажівкою. У результаті водій і пасажири лексуса загинули, водій вантажівки доставлений у лікарню з травмою плеча.

Інформацію підтвердила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко, повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавської області, автомобілі LEXUS GS 350 та DAF 95.430 з напівпричепом КRONE зіштовхнулися близько 19.00 на 227-му кілометрі траси "Кролевець-Суми-Пирятин".

У результаті загинули 30-річний водій та пасажири легковика – жінка 1991 р.н. та дівчинка 2017 р.н. 36-річного водія вантажівки доставили до Пирятинської ЦРЛ з травмою плеча.

Речниця прокуратури Сумської області підтвердила, що загиблі в цій ДТП - прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина та дитина. За її словами, вони на власному авто поверталися з Києва до Сум.

"Триває реформування. Вчора був черговий етап тестів. Він їздив їх здавати, брав із собою сім'ю", - сказала вона. Також додала, що вдома у родини залишився п'ятирічний син. Дівчинці, яка загинула, у грудні мало виповнитися 3 роки.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб”.

Нагадаємо, учора на Чернігівщині в ДТП за участю прокурора загинули двоє людей.

ДТП прокуратура прокурор загиблі Сумська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »