Закладам громадського харчування Харківщини дозволили працювати до 22:00

Головню умовою залишається жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів

Головню умовою залишається жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів

Фото: із відкритих джерел

Після акції протесту рестораторів, яка відбулася у Харкові сьогодні, 6 листопада, закладам громадського харчування Харківської області дозволили працювати до 22:00.

Про це у Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За словами Кучера, цього року влада зіткнулася із складним вибором між людськими життям та здоров'ям і нормальною життєдіяльністю.

Він додав, що влада робить все можливе, що бізнес міг працювати.

Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми добилися дозволу працювати до 22:00. Серед змін у карантинних обмеженнях - дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів" - написав Кучер.

Голова ОДА також розповів, що із понеділка в "червоній" зоні опиняться міста Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Барвкінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони області.

Нагадаємо, у Харкові відбувся масштабний мітинг: протестували працівники закладів громадського харчування.