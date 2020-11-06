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06 листопада 2020, 18:07 35

Закладам громадського харчування Харківщини дозволили працювати до 22:00

06 листопада 2020, 18:07 35
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Головню умовою залишається жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів
Головню умовою залишається жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів
Фото: із відкритих джерел
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Після акції протесту рестораторів, яка відбулася у Харкові сьогодні, 6 листопада, закладам громадського харчування Харківської області дозволили працювати до 22:00.

Про це у Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За словами Кучера, цього року влада зіткнулася із складним вибором між людськими життям та здоров'ям і нормальною життєдіяльністю.

Він додав, що влада робить все можливе, що бізнес міг працювати.

Обмеження "червоної зони" передбачають повне закриття закладів громадського харчування, але ми добилися дозволу працювати до 22:00. Серед змін у карантинних обмеженнях - дозволяємо роботу закладів харчування до 22:00, але з більш жорстким контролем за дотриманням протиепідемічних заходів" - написав Кучер.

Голова ОДА також розповів, що із понеділка в "червоній" зоні опиняться міста Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Барвкінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський, Шевченківський райони області.

Нагадаємо, у Харкові відбувся масштабний мітинг: протестували працівники закладів громадського харчування.

Харьків карантин ОДА Олексій Кучер коронавірус митинг
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