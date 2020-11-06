14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
16:23  06 листопада
До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 15:29 105

У метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски

06 листопада 2020, 15:29 105
Читайте также на русском языке
Чоловік з ножем напав на поліцейського, який зробив йому зауваження
Чоловік з ножем напав на поліцейського, який зробив йому зауваження
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У метрополітені Києва на станції “Славутич” затримали чоловіка, який напав на працівника поліції з ножем через зауваження про відсутність маски.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що один із пасажирів, щоб зупинити незаконні дії зловмисника, здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій.

Після цього правопорушника вдалося затримати. Поліцейський отримав опіки обох очей.

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі.

Київ метро поліція напад маски
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин: У МОЗ прогнозують, що Київ може "почервоніти"
06 листопада 2020, 14:32
На Київщині ліквідували потужну нарколабораторію
06 листопада 2020, 13:20
Рада схвалила закон про обов'язкове носіння масок в громадських місцях
06 листопада 2020, 12:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »