У метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски
У метрополітені Києва на станції “Славутич” затримали чоловіка, який напав на працівника поліції з ножем через зауваження про відсутність маски.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.
Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі”, - йдеться в повідомленні.
В прокуратурі додали, що один із пасажирів, щоб зупинити незаконні дії зловмисника, здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій.
Після цього правопорушника вдалося затримати. Поліцейський отримав опіки обох очей.
Зараз вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.
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