У метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски

Чоловік з ножем напав на поліцейського, який зробив йому зауваження

Чоловік з ножем напав на поліцейського, який зробив йому зауваження

Фото: Facebook

У метрополітені Києва на станції “Славутич” затримали чоловіка, який напав на працівника поліції з ножем через зауваження про відсутність маски.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі”, - йдеться в повідомленні. В прокуратурі додали, що один із пасажирів, щоб зупинити незаконні дії зловмисника, здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати. Поліцейський отримав опіки обох очей. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, раніше на Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі.

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