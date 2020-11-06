У Львові затримали члена міжнародного злочинного угруповання "Лоту Гулі”

Він займався вимаганням грошей і вирішенням "конфліктних ситуацій”

Він займався вимаганням грошей і вирішенням "конфліктних ситуацій”

Фото: СБУ

У Львові працівники Служби безпеки України затримали учасника міжнародної злочинної групи “Лоту Гулі”, яка причетна до здійснення особливо тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як повідомляють правоохоронці, вони встановили, що громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який раніше притягувався за здійснення кримінальних правопорушень, нелегально прибув до Львівської області.

Він займався вимаганням грошей і вирішенням "конфліктних ситуацій” між іншими учасниками кримінального середовища.

Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі” у ролі "смотрящого”. Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі”, - розповіли в СБУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, на Закарпатській митниці викрили корупційну схему під час ввезення автомобілів із Європи.