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05 листопада 2020, 18:25 4

Під дію закону про амністію на Донбасі потраплять не всі - Резніков

05 листопада 2020, 18:25 4
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Військових злочинців амністія не торкнеться
Військових злочинців амністія не торкнеться
Фото: wikipedia
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Винятки з можливих помилувань прописані в плані дій щодо Донбасу, який сьогодні представила Україна.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Украина, повідомляє RegioNews.

За його словами, можлива амністія і помилування не будуть стосуватися осіб, які вчинили військові злочини, які мали стосунок до авіакатастрофи малайзійського Боїнга MH-17 в 2014 році і злочинів у місцях утримання осіб, таких як, наприклад, донецька в'язниця "Ізоляція".

У нашому плані дій ми відразу говоримо, що непереслідування, прощення, можлива амністія і помилування не будуть стосуватися осіб, які вчинили військові злочини, що мали стосунок до катастрофи MH-17 і злочинів у місцях утримання осіб, таких як, наприклад, в'язниця "Ізоляція", - сказав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні Україна представила в ТКГ свої п'ять пунктів "Плану дій по Донбасу".

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