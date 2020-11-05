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05 ноября 2020, 18:25 2

Под действие закона об амнистии на Донбассе попадут не все - Резников

05 ноября 2020, 18:25 2
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Военных преступников амнистия не коснётся
Военных преступников амнистия не коснётся
Фото: wikipedia
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Исключения из возможных помилований прописаны в плане действий по Донбассу, который сегодня представила Украина.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина, сообщает RegioNews.

По его словам, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, которые имели отношение к авиакатастрофе малайзийского Боинга MH-17 в 2014 году и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, донецкая тюрьма "Изоляция".

В нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма "Изоляция", - сказал Резников.

Напомним, сегодня Украина представила в ТКГ свои пять пунктов "Плана действий по Донбассу".

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