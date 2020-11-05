Под действие закона об амнистии на Донбассе попадут не все - Резников

Военных преступников амнистия не коснётся

Военных преступников амнистия не коснётся

Фото: wikipedia

Исключения из возможных помилований прописаны в плане действий по Донбассу, который сегодня представила Украина.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина, сообщает RegioNews.

По его словам, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, которые имели отношение к авиакатастрофе малайзийского Боинга MH-17 в 2014 году и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, донецкая тюрьма "Изоляция".

В нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма "Изоляция", - сказал Резников.

Напомним, сегодня Украина представила в ТКГ свои пять пунктов "Плана действий по Донбассу".