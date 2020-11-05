У ТКГ пропонують провести місцеві вибори на Донбасі в березні 2021 року

Для цього спочатку потрібно демілітаризувати ОРДЛО

Для цього спочатку потрібно демілітаризувати ОРДЛО

Фото: з відкритих джерел

Українською стороною у Тристоронній контактній групі підготовлено пропозицію щодо повного припинення конфлікту та демілітаризацію окремих районів Луганської та Донецької областей на початку 2021 року. Тим самим, планується забезпечити необхідні умови для проведення місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Як передає RegioNews, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

Перше, що ми пропонуємо зробити, - припинити обов'язково збройний конфлікт, і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння - все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року", - зазначив він.

Потім Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. За словами Кравчука, Україна повинна також врегулювати питання відповідальності для бойовиків.

Україна наполягає на збільшенні чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 осіб до середини грудня.

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

Україна також наполягає, щоб зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулась до кінця 2020 року.

Нагадаємо, раніше Кравчук розповів, що у Зеленського є запасний план по врегулюванню ситуації на Донбасі.