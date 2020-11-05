Для жителів ОРДЛО необхідно скасувати російське громадянство - голова ТКГ

РФ ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя мешканців окупованого Донбасу

РФ ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя мешканців окупованого Донбасу

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що у "Плані спільних кроків", підготовленому українською стороною у Тристоронній контактній групі, пропонується скасувати низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО з боку Росії.

Як передає RegioNews, про це інформує "ДС".

Кравчук повідомив, що Росія ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства, "хоча сам президент Росії неодноразово говорив, що ці території є частиною України".

Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення і документи були скасовані", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають відбутися місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ.