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05 листопада 2020, 11:19 295

Для жителів ОРДЛО необхідно скасувати російське громадянство - голова ТКГ

05 листопада 2020, 11:19 295
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РФ ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя мешканців окупованого Донбасу
РФ ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя мешканців окупованого Донбасу
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що у "Плані спільних кроків", підготовленому українською стороною у Тристоронній контактній групі, пропонується скасувати низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО з боку Росії.

Як передає RegioNews, про це інформує "ДС".

Кравчук повідомив, що Росія ухвалила низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства, "хоча сам президент Росії неодноразово говорив, що ці території є частиною України".

Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення і документи були скасовані", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають відбутися місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ.

ОРДЛО паспорт Донбас РФ Леонід Кравчук
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