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05 листопада 2020, 14:54

"План дій по Донбасу": Україна представила в ТКГ свої п'ять пунктів

05 листопада 2020, 14:54
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Головною умовою залишається виведення з території України іноземних військ і незаконних збройних формувань
Головною умовою залишається виведення з території України іноземних військ і незаконних збройних формувань
Фото: із відкритих джерел
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу". 

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Відомо, що свої пропозиції українська делегація передала в ОБСЄ і російській делегації.

Основними пунктами "плану дій" від української сторони визначено:

  • виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року;
  • скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
  • відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
  • збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
  • підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом і парламентом України", - заявили в українській делегації.

Також повідомляється, що засідання ТКГ має відбутися 10 листопада, до цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до запропонованого плану.

Нагадаємо, у ТКГ пропонують провести місцеві вибори на Донбасі в березні 2021 року.

Донецьк Луганщина ТКГ війна план
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