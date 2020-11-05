"План дій по Донбасу": Україна представила в ТКГ свої п'ять пунктів

Головною умовою залишається виведення з території України іноземних військ і незаконних збройних формувань

Головною умовою залишається виведення з території України іноземних військ і незаконних збройних формувань

Фото: із відкритих джерел

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Відомо, що свої пропозиції українська делегація передала в ОБСЄ і російській делегації.

Основними пунктами "плану дій" від української сторони визначено:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом і парламентом України", - заявили в українській делегації.

Також повідомляється, що засідання ТКГ має відбутися 10 листопада, до цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до запропонованого плану.

Нагадаємо, у ТКГ пропонують провести місцеві вибори на Донбасі в березні 2021 року.