"План дій по Донбасу": Україна представила в ТКГ свої п'ять пунктів
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.
Відомо, що свої пропозиції українська делегація передала в ОБСЄ і російській делегації.
Основними пунктами "плану дій" від української сторони визначено:
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року;
- скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
- відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
- підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.
Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом і парламентом України", - заявили в українській делегації.
Також повідомляється, що засідання ТКГ має відбутися 10 листопада, до цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до запропонованого плану.
Нагадаємо, у ТКГ пропонують провести місцеві вибори на Донбасі в березні 2021 року.