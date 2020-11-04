Стало відомо, де відбудеться наступне розведення сил на Донбасі - карта

Війська планують розвести на трьох ділянках в Луганській області і на одній в Донецькій

Війська планують розвести на трьох ділянках в Луганській області і на одній в Донецькій

Фото: із відкритих джерел

Під час засідання Тристоронньої контактної групи були затверджені ділянки на лінії розмежування, де може відбутися наступне розведення військ.

Про це під час брифінгу повідомив в.о. командувача Операції Об'єднаних сил Віктор Ганущак, передає RegioNews.

За результатами зустрічі ТКГ узгоджено чотири ділянки розведення сил і засобів. Це ділянки Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - розповів Ганущак.

За його словами, ділянки Петрівка, Слов’яносербськ та Нижньотепле розташовані у Луганській області між ділянками Золоте і Станиця Луганська, де вже відбулося розведення військ.

Інша ділянка, Григорівка, розташовується на Донеччині, на Приазов’ї, між Старогнатівкою та Чермаликом. Щодо дати, я вам сказати не маю можливості, але ділянки ми готуємо до розведення", - додав Ганущак.

Він також повідомив, що після розведення військ біля Станиці Луганської, Золотого і Петрівського ситуація там "в цілому залишається стабільною та контрольованою”.

Там на сьогодні працюють представники місії ОБСЄ, представники СЦКК, які слідкують за ситуацією, яка там відбувається", - підсумував в.о. командувача Операції Об'єднаних сил.

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