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04 листопада 2020, 15:48 5

У Мінприроди пояснили, чому повітря у Києві одне із найбрудніших у світі

04 листопада 2020, 15:48 5
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Поганий стан атмосферного повітря пояснюють заторами та великою кількістю автомобілів
Фото: flickr
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Столиця України періодично потрапляє до світового списку міст-лідерів за рівнем забруднення повітря через погану організацію дорожнього руху.

Про це заявив у інтерв’ю агентству УНІАН міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, передає RegioNews.

За його словами, у Києві в основному забруднюють повітря стаціонарні джерела, до яких відносяться промислові підприємства, і пересувні джерела, куди входять усі види наземного транспорту.

Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть в пробках. Дорожній рух далекий від "розумного", - сказав Абрамовський.

Він також заявив, що головною причиною забрудненості повітря міста є все ж не стаціонарні підприємства, а саме транспорт.

Абрамовський додав, що в місті потрібно вирішити проблему заторів та проблему з паркуванням, оскільки, на його думку, така ситуація спостерігається у всіх містах, де немає належної організації дорожнього руху.

Нагадаємо, 11 та 12 жовтня Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям

Така ж ситуація спостерігалася у квітні цього року, коли Київ потрапив до лідерів міст з найбруднішим повітрям у світі.

Київ транспорт екологія забруднення повітря
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