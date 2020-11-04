У Мінприроди пояснили, чому повітря у Києві одне із найбрудніших у світі

Поганий стан атмосферного повітря пояснюють заторами та великою кількістю автомобілів

Поганий стан атмосферного повітря пояснюють заторами та великою кількістю автомобілів

Фото: flickr

Столиця України періодично потрапляє до світового списку міст-лідерів за рівнем забруднення повітря через погану організацію дорожнього руху.

Про це заявив у інтерв’ю агентству УНІАН міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, передає RegioNews.

За його словами, у Києві в основному забруднюють повітря стаціонарні джерела, до яких відносяться промислові підприємства, і пересувні джерела, куди входять усі види наземного транспорту.

Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть в пробках. Дорожній рух далекий від "розумного", - сказав Абрамовський.

Він також заявив, що головною причиною забрудненості повітря міста є все ж не стаціонарні підприємства, а саме транспорт.

Абрамовський додав, що в місті потрібно вирішити проблему заторів та проблему з паркуванням, оскільки, на його думку, така ситуація спостерігається у всіх містах, де немає належної організації дорожнього руху.

Нагадаємо, 11 та 12 жовтня Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям

Така ж ситуація спостерігалася у квітні цього року, коли Київ потрапив до лідерів міст з найбруднішим повітрям у світі.