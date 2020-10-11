Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям

У столиці різко збільшився рівень забрудненості повітря

У столиці різко збільшився рівень забрудненості повітря

Фото: flickr

Станом на ранок 11 жовтня Київ посів третє місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря із показником 152 при нормі в 50.

Про це повідомляють дані ресурсу IQAir, передає RegioNews.

Про причини такого різкого погіршення якості повітря в столиці поки що невідомо.

Перше місце зайняв Делі (Індія) з індексом 167, друге - місто Тегеран (Іран) з індексом 158.

Наголошується, що жителям столиці при таких показниках не варто перебувати на вулиці, не відкривати вікна, а в разі необхідності необхідно виходити в захисних масках.

Станом на 12:00 рівень забрудненості повітря у Києві майже вдвічі перевищує норму і становить 98 пунктів.

Нагадаємо, у Запоріжжі відбувся масовий мітинг через екологічні проблеми у місті.