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11 жовтня 2020, 12:28 7

Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям

11 жовтня 2020, 12:28 7
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У столиці різко збільшився рівень забрудненості повітря
У столиці різко збільшився рівень забрудненості повітря
Фото: flickr
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Станом на ранок 11 жовтня Київ посів третє місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря із показником 152 при нормі в 50.

Про це повідомляють дані ресурсу IQAir, передає RegioNews.

Про причини такого різкого погіршення якості повітря в столиці поки що невідомо.

Перше місце зайняв Делі (Індія) з індексом 167, друге - місто Тегеран (Іран) з індексом 158.

Наголошується, що жителям столиці при таких показниках не варто перебувати на вулиці, не відкривати вікна, а в разі необхідності необхідно виходити в захисних масках.

Станом на 12:00 рівень забрудненості повітря у Києві майже вдвічі перевищує норму і становить 98 пунктів.

Нагадаємо, у Запоріжжі відбувся масовий мітинг через екологічні проблеми у місті.

Київ екологія рейтинг забруднення повітря
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