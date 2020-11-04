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04 ноября 2020, 15:48 4

В Минприроды объяснили, почему воздух в Киеве один из самых загрязненных в мире

04 ноября 2020, 15:48 4
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Плохое состояние атмосферного воздуха объясняют пробками и большим количеством автомобилей
Плохое состояние атмосферного воздуха объясняют пробками и большим количеством автомобилей
Фото: flickr
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Столица Украины периодически попадает в мировой список городов-лидеров по уровню загрязнения воздуха из-за плохой организации дорожного движения.

Об этом заявил в интервью агентству УНИАН министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает RegioNews.

По его словам, в Киеве в основном загрязняют воздух стационарные источники, к которым относятся промышленные предприятия, и передвижные источники, куда входят все виды наземного транспорта.

Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожнее движение далекое от "умного", - сказал Абрамовский.

Он также заявил, что главной причиной загрязнения воздуха города являются все же не стационарные предприятия, а именно транспорт.

Абрамовский добавил, что в городе нужно решить проблему пробок и проблему с парковками, поскольку, по его мнению, такая ситуация наблюдается во всех городах, где нет надлежащей организации дорожного движения.

Напомним, 11 и 12 октября Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом

Такая же ситуация наблюдалась в апреле этого года, когда Киев попал в лидеры городов с самым грязным воздухом в мире.

Киев транспорт экология загрязнение воздух
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